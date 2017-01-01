Декинг в Алматы от компании АДЕКА

Декинг, террасная доска, планкен, палубная доска в Алматы
Декинг , так же называемый доской террасной , или же древесно полимерным композитом - это замечательное решение в тех случаях, когда требуется использование покрытие пола , которое на долгие года остается в хорошем состояниие , по причине морозоустойчивости , невосприимчивости к солнечному излучению, влажности и надежности.
Недавно у нас в продаже появился планкен – фасадная доска из натурального дерева, которая уже давно используетя в Европе для отделки фасадов.
Палубная доска - это высокотехнологичный и современный материал для настила полов в уличных помещениях (веранды, беседки и т.п.).
Декинг
Размер 23х145х2900мм
Цвет темно серый, шоколад, кофе.
Мелкий вельвет = 13 400 тенге за 1 кв. м.
Крупный вельвет= 13 400 тенге за 1 кв. м.
Фабричный Китай безупречного качества , благодоря применению последних разработок в данной сфере этой фабрике удалось достичь наивысшего качества своей продукции, которую смогли оценить США , КАНАДА и ведущие страны Европы.
Дополнительно:
Планка ДПК (71x10x2900 мм) - 880 тенге за 1 пог. м.
Уголок ДПК (45x45x2900 мм) - 710 тенге за 1 пог. м.
Кляймер металлический =100 тг за 1 шт.
Кляймер пластиковый = 80 тенге за 1 шт.
Террасная доска из лиственницы(27х145х4000мм)
Стоимость за 1 кв.м :
1 сорт - 5400 тенге;
2 сорт - 4400 тенге.
Палубная доска из лиственницы
Размер, сорт и стоимость за 1 пог.м :
(27x120x4000 мм) 1 сорт - 690 тенге;
(27x120x4000 мм) 2 сорт - 510 тенге;
(19x120x4000 мм) 1 сорт - 490 тенге;
(19x120x4000 мм) 2 сорт - 400 тенге;
(19x115x4000 мм) 1 сорт - 470 тенге.
(19x115x4000 мм) 2 сорт - 390 тенге.
Планкен из лиственницы
Размер, сорт и стоимость за 1 пог.м. :
(19x140x4000 мм) 1 сорт- 440 тенге.
(19x140x4000 мм) 2 сорт- 320 тенге.
(19x120x4000 мм) 1 сорт- 390 тенге.
(19x120x4000 мм) 2 сорт- 290 тенге.
(19x115x4000 мм) 1 сотр- 370 тенге.