Декинг в Алматы от компании АДЕКА

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Декинг, террасная доска, планкен, палубная доска в Алматы

Декинг , так же называемый доской террасной , или же древесно полимерным композитом - это замечательное решение в тех случаях, когда требуется использование покрытие пола , которое на долгие года остается в хорошем состояниие , по причине морозоустойчивости , невосприимчивости к солнечному излучению, влажности и надежности.
Недавно у нас в продаже появился планкен – фасадная доска из натурального дерева, которая уже давно используетя в Европе для отделки фасадов.
Палубная доска - это высокотехнологичный и современный материал для настила полов в уличных помещениях (веранды, беседки и т.п.).

Декинг

Декинг

Декинг

Декинг

 

Размер 23х145х2900мм

Цвет темно серый, шоколад, кофе.

Мелкий вельвет  = 13 400 тенге за 1 кв. м.

Крупный вельвет= 13 400 тенге за 1 кв. м.

 

 

Фабричный Китай безупречного качества , благодоря применению последних разработок в данной сфере этой фабрике удалось достичь наивысшего качества своей продукции, которую смогли оценить США , КАНАДА и ведущие страны Европы.

 

 

Дополнительно:

Планка ДПК (71x10x2900 мм) - 880 тенге за 1 пог. м.

Уголок ДПК (45x45x2900 мм) - 710 тенге за 1 пог. м.

Кляймер металлический =100 тг за 1 шт.

Кляймер пластиковый = 80 тенге за 1 шт.

Террасная доска из лиственницы(27х145х4000мм)

Террасная доска из лиственницы(27х145х4000мм)

Стоимость за 1 кв.м :

1 сорт - 5400 тенге;

2 сорт - 4400 тенге.


Палубная доска из лиственницы

Палубная доска из лиственницы (27х120х4000мм)

Размер, сорт и стоимость за 1 пог.м :

(27x120x4000 мм) 1 сорт - 690 тенге;

(27x120x4000 мм) 2 сорт - 510 тенге;

(19x120x4000 мм) 1 сорт - 490 тенге;

(19x120x4000 мм) 2 сорт - 400 тенге;

(19x115x4000 мм) 1 сорт - 470 тенге.

(19x115x4000 мм) 2 сорт - 390 тенге.


Планкен из лиственницы

Планкен из лиственницы

Размер, сорт и стоимость за 1 пог.м. :

(19x140x4000 мм) 1 сорт- 440 тенге.

(19x140x4000 мм) 2 сорт- 320 тенге.

(19x120x4000 мм) 1 сорт- 390 тенге.

(19x120x4000 мм) 2 сорт- 290 тенге.

(19x115x4000 мм) 1 сотр- 370 тенге.