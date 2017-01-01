Декинг в Алматы от компании АДЕКА

Декинг , так же называемый доской террасной , или же древесно полимерным композитом - это замечательное решение в тех случаях, когда требуется использование покрытие пола , которое на долгие года остается в хорошем состояниие , по причине морозоустойчивости , невосприимчивости к солнечному излучению, влажности и надежности.

Недавно у нас в продаже появился планкен – фасадная доска из натурального дерева, которая уже давно используетя в Европе для отделки фасадов.

Палубная доска - это высокотехнологичный и современный материал для настила полов в уличных помещениях (веранды, беседки и т.п.).

